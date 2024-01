Ein Film von Oliver Wittkowski

Es ist eine Straße der Gegensätze: Am einen Ende der Moselweinstraße in Ellenz-Poltersdorf überfällt den Reisenden ab dem Ortseingang die typische touristische Geschäftigkeit einer Moselgemeinde - Winzer, Gaststätten und Hotels buhlen um die Reisenden. Parkplatzreihen und Infoschilder signalisieren: Bitte nicht woanders, sondern hier anhalten und reinkommen!

Am anderen Ende der Gemeinde sieht der Moselreisende dagegen nur noch grün: Auf der einen Straßenseite das Moselufer mit Wiesen und Bäumen. Auf der anderen Seite, dezent hinter Hecken versteckt, der Ortsteil Poltersdorf. Vereinzelt werben Schilder für die Gewerbetreibenden, dennoch: Im Poltersdorfer Teil der Straße scheint man Fremde nicht so offensiv ans Herz drücken zu wollen, wie in der geschäftigen Ellenzer Sektion.



Die einen sagen, es gäbe schon Mentalitätsunterschiede in beiden Ortsteilen, andere führen vor allem Straßenbaumaßnahmen ins Feld: Die Landstraße führte in Poltersdorf einst durch den Ort und wurde erst später direkt an die Mosel verlegt. In Ellenz dagegen lag der Highway, der heute Moselweinstraße heißt, schon immer am Fluss.

Was aber alle Bewohner der Doppelgemeinde beschäftigt, ist die Frage nach der Zukunft des Moseltourismus im Dorf. Wie zeitgemäß ein jüngeres Publikum ansprechen - Urlaub in der Heimat, Wandern und Radtouren sind im Kommen – ohne die älteren Stammgäste zu vergraulen?

Noch läuft es gut, der Ort profitiert davon, dass die Eisenbahnstrecke weit um den Ort herumführt. Die Autofähre zur Gemeinde Beilstein und ausgedehnten Höhenwanderwegen auf der anderen Moselseite – samt imposanter Burg - ist ebenfalls ein Pfund. Die Anlegestelle für Lastschiffe gibt der Straße inzwischen auch einen städtischen Touch.

Und da ist noch der kleine, entspannte Campingplatz, in der Mitte zwischen Ellenz und Poltersdorf, kultig und multikulti zugleich. All das macht die Moselweinstraße in ihrer Gegensätzlichkeit spannend – und zu einer Herausforderung für die Zukunft.