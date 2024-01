Rother Pfad in Uhler

per Mail teilen

Ein Film von Jutta Kastenholz

Uhler liegt im Hunsrück, in der Nähe von Kastellaun. Auf der Anhöhe über dem Ort fand im 17. Jahrhundert noch ein spektakulärer Hexenprozess statt, den eine Theatergruppe zur Jahrtausendwende nachgespielt hat. Heute geht es in Uhler aber ganz friedlich zu. Knapp 400 Menschen leben in dem kleinen Dorf. Der Rother Pfad verbindet Uhler mit dem Nachbarort Roth.

Neben einem der letzten Landwirte von Uhler leben hier „Zugezogene“ wie der Klavierbauer Burkhard Christ mit seiner Frau, die Zumbakurse im Gemeindehaus gibt. Direkt nebenan steht eines vor nur zwei Strohhäusern in Rheinland-Pfalz – es wurde in Eigenarbeit aus 800 Strohballen gebaut. Gut, dass es verputzt ist, denn auf der Koppel am Wegesrand stehen die Pferde einer Tier-Heilpraktikerin. Deren Mann hat sich von der Leidenschaft für Pferde anstecken lassen und arbeitet als Huftechniker. Im Gegensatz zum Hufschmied beschlägt er die Pferde mit kalten Eisen.