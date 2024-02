Zehnthofstraße in Pommern

per Mail teilen

Ein Film von Bernd Schwab

Blick auf die Fachwerkhäuser in Pommern SWR SWR -

Das Dorf Pommern liegt an der Mosel – und zwar auf der Eifelseite. Der Ort mit seinen 460 Einwohnern ist traditionell sehr dem Wein verbunden. Immerhin gibt es heute noch 16 Haupterwerbswinzer in der Gemeinde. Eine der ältesten Straßen in Pommern ist die Zehnthofstraße. Die wird von der mächtigen katholischen Kirche überragt. Im Dachstuhl des Gotteshauses hat sich eine Kolonie mit rund 3000 Fledermäusen angesiedelt.

Eine enge Straße in Pommern SWR SWR -

Wer durch die Zehnthofstraße geht, folgt den Spuren der Geschichte. Uralte Häuser säumen die enge Straße, die teilweise nur gut zwei Meter breit ist. Vielleicht sind es die Menschen deshalb gewohnt, eng zusammenzurücken. So etwa im Weingut Jakob Zensen. Nach dem Tod des Mannes hat Ivona Zensen den Betrieb gemeinsam mit ihrem Sohn den Betrieb weitergeführt.

Weinprobe im Hof eines Winzers SWR SWR -

Ein paar Häuser weiter ist der Jugendraum beheimatet, wo sich Jugendliche zwischen 15 und 28 treffen. Gemeinsam haben sie schon so manches im Dorf bewegt. So belebten sie zum Beispiel das "Glocken dengeln" wieder – eine uralte Pommerner Tradition. Leider gibt es auch einige Leerstände in der Zehnthofstraße. Den meisten ist es zu teuer die alten Gemäuer zu sanieren. Aber es gibt auch einige Hoffnungsschimmer hier im Herzen von Pommern.