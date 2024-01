Nisterstraße in Mörsbach

per Mail teilen

Ein Film von Jennifer Lindemann

Die Nisterstraße scheint Künstler magisch anzuziehen. So wie Bogomir Ecker. Einen Bildhauer. Der Kunstprofessor lehrt eigentlich an der Uni Braunschweig, aber er wohnt in Burbach. Seine Eltern haben einmal einen alten Hof dort als Ferienhaus gekauft. Bogomit Ecker hat ihn liebevoll renoviert und arbeitet mittlerweile sogar dort. Der ehemalige Kuhstall ist sein Atelier. Den Garten hat er zu einem Paradies verwandelt.

Nur ein paar Häuser die Straße rauf wohnt Cécil Bauer – Fotokünstlerin. Gebürtig aus Stuttgart. Vor 20 Jahren hat Cécil Bauer gemeinsam mit ihrem Mann das Haus gekauft und selbst renoviert. Gerade als es fertig war, ist ihr Mann Pidder Auberger gestorben. Cécil Bauer ist aber trotzdem geblieben – Burbach ist nun ihre Heimat.

Hilde Röder ist Bäuerin – doch ihre Kühe musste sie aus Altersgründen mittlerweile abgeben. Die fremden Menschen und Künstler findet sie eine Bereicherung für das Dorf.

Die Nisterstraße liegt in Mörsbach. Eine Gemeinde ganz im Norden unseres Landes. Nordöstlich von Altenkirchen im Naturschutzgebiet der Kroppacher Schweiz. Mörsbach hat knapp 500 Einwohner und besteht aus vier Ortsteilen: Obermörsbach, Niedermörsbach, Wintershof und Burbach. Die Nisterstraße ist die längste Straße von Burbach.