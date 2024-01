Kirchenstraße in Obernheim-Kirchenarnbach

per Mail teilen

Ein Film von Thomas Keck

Die südwestpfälzische Gemeinde Obernheim-Kirchenarnbach besteht, anders als der Name vermuten lässt, nicht aus zwei, sondern aus drei Ortsteilen, denn auch die Neumühle gehört zur Ortsgemeinde. Wir besuchen den Ortsteil Kirchenarnbach, genauer gesagt die Kirchenstraße.

Die katholische Pfarrkirche Sankt Johannes prägt nicht nur die Straße, sondern das ganze Ortsbild.

Der Hochaltar im Dom vom Arnbachtal SWR SWR -



Wegen ihrer schieren Größe wird sie auch „Dom vom Arnbachtal“ genannt. 1898 wurde ihr Grundstein gelegt. Damals standen noch deutlich weniger Häuser in der Kirchenstraße als heute. Schräg gegenüber lag die Schule. Inzwischen ist das ehemalige Schulgebäude ein reines Wohnhaus.

Die Kirchenstraße in Kirchenarnbach SWR SWR -



Auch sonst hat sich manches verändert in der Kirchenstraße. Die Landwirtschaft ist verschwunden, ein forstwirtschaftlicher Betrieb und viele Wohnhäuser sind dazu gekommen. Auch das Pfarrheim und das Bürgermeisteramt beherbergt die Straße. Vereine und Seniorengruppen treffen sich hier. So bleibt die Kirchenstraße, selbst wenn der „Dom vom Arnbachtal“ nicht mehr so gut besucht ist wie früher, nach wie vor ein wichtiger Treffpunkt für das Dorf.