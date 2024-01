Hauptstraße in Freckenfeld

Das südpfälzische Freckenfeld SWR SWR -

Das südpfälzische Freckenfeld liegt im Kreis Germersheim und hat fast 1.600 Einwohner. Die französische Grenze ist nur einen Steinwurf entfernt und wer weiß, ob die vielen Rennradfahrer, die durch die Hauptstraße brausen, nicht die nächste Tour de France im Blick haben? Bei einem Blick auf die Hauptstraße erblicken sie erst mal nichts Außergewöhnliches: 162 Häuser, darunter viele mit schmuckem Fachwerk, bunt gestrichene Hoftore und das renovierte Rathaus.

Bei genauerem Hinsehen erweist sich die Straße aber als Tor zur Welt. Im Gästehaus der Familie Busch übernachten Kanadier, Australier und Japaner. Zwei Mädchen aus Island kamen zum Reiten – ausgerechnet auf dem Islandpferdegestüt am Ortsrand! Gleich drei Schausteller-Familien schwärmen von hier aus mit Autoscooter und Co. auf die Rummelplätze im ganzen Land. Und seit Neuestem gehören auch vier Somalier zum Straßenbild, die sich nach abenteuerlicher Flucht vor dem heimischen Bürgerkrieg in der Hauptstraße im Paradies wähnen. Die nette Wirtin aus dem benachbarten Baden hatte vor drei Jahrzehnten jedenfalls mehr Eingewöhnungsprobleme in Freckenfeld.