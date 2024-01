Kollweilerstraße in Schwedelbach

Ein Film von Oliver Wittkowski

Ist es der Dorfgründer oder der Familienahne? Das fragt sich der Besucher, wenn er am oberen Ende von Schwedelbach in die Kollweilerstraße einfährt und gleich an einem mehreren Meter hohen Denkmal auf einem Privatgrundstück vorbeikommt. Eine Figur aus einer anderen Zeit - Michelangelo, wie uns der Hausherr eröffnet. Der Renaissance-Maler thront am Anfang des eigentlich bodenständigen Dorfes Schwedelbach am Südrand des Nordpfälzer Berglandes. Natürlich legt das Monument des genialen Künstlers die Messlatte hoch für die restliche Strecke der Kollweilerstraße.

Die Anwohner sind natürlich alles moderne Individualisten, jeder verewigt seinen persönlichen Geschmack mit unterschiedlichster Kunst am Bau und im Vorgarten. Urlaubstrophäen unter der Pergola, Südseeszenarien am Garagentor - da schwingt immer auch etwas Weltflucht und Sehnsucht nach anderswo mit. Die "Ferne" ist tatsächlich unter vielen Dächern in der Kollweilerstraße zu Hause. Nicht nur, weil der Ort in der Nähe der Airbase Ramstein vielen US-Soldaten und Angehörigen ein vorübergehendes zu Hause bietet.

Aus einer anderen Welt: Michelangelo in Schwedelbach SWR SWR -

Da ist der älteste Bewohner des Dorfes, der aus Albanien stammt und nie den lebendigen Kontakt zu seiner Heimat verloren hat. Da ist die Frau, die sich endlich Ihren lang gehegten Wunsch nach dem Studium der Ägyptologie erfüllt hat. Es gibt die Mini-Dorfbibliothek, in der vor allem der Nachwuchs mit Hilfe ganz altmodischer Druckwerke der eigenen Fantasie Flügel verleiht. Hierzuland reist die Kollweilerstraße entlang, entdeckt die Schönheit im manchmal grauen Alltag und zeigt die Menschen hier bei Ihren kleinen Fluchten in die Ferne und die Fantasie.