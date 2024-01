Bahnhofsstraße in Lissendorf

Ein Film von Sabine Schäfer

Wer bei dem Ort Lissendorf an ein kleines beschauliches Dorf denkt, liegt falsch. Lissendorf in der Vulkaneifel hat für die knapp 1300 Einwohner einiges zu bieten. Schule, Kindergarten, Möbelhaus, Blumengeschäft, Metzgerei und ein Hotel, um nur einiges zu erwähnen. Auch in der Bahnhofstraße ist einiges los. Die Bahnhofstraße in Lissendorf ist eine Straße mit ganz viel Frauenpower.

Essen wie zu Hause im „Alten Bahnhof"

Gleich am Eingang der Bahnhofstraße geht 's "Zum alten Bahnhof". Das Gasthaus von Maria Leesen ist der Treffpunkt - nicht nur für die Straße vielmehr für ganz Lissendorf. "Hier kocht Mama" - steht vor dem Gasthaus. Und so ist das hier auch. Die Wirtin Maria Leesen macht hier alles persönlich. Obwohl Maria Leesen gar keine gebürtige Lissendorferin ist, kennt sie heute fast jeder. Einmal die Woche wird die Krimiecke der Gastwirtschaft "Zum alten Bahnhof" zum Tatort für Schachbegeisterte.



Der Schachclub aus Lissendorf, der SC Jünkerath spielt hier seit über 20 Jahren einmal in der Woche Schach. Während die Einen in der Bahnhofstraße spielen, geht es bei Marianne Himmes um ehrenvolle Arbeit in der Bahnhofstraße. Sie wohnt nicht nur in der Bahnhofstraße, sondern kümmert sich hier auch ehrenamtlich um die Blumenbeete des Ehrenmals an der Straße. Das Kriegerdenkmal der Ortsgemeinde erinnert an die Toten der Weltkriege.

In direkter Nachbarschaft von Marianne Himmes, gibt es alles zu kaufen, was man für den Alltag benötigt. Im Nah und Gut Einkaufsladen von Bianca Schuck um genau zu sein. Vor wenigen Wochen hat sie das Geschäft übernommen. Die gelernte Bäckereifachverkäuferin hatte schon immer den großen Lebenstraum, einen eigenen Kaufladen zu besitzen.



Und das spürt man hier im Geschäft auch gleich. Nebenbei ist hier auch der perfekte Ort, um sich mit anderen Lissendorfern auszutauschen. Während sich die Besitzerin des Einkaufsladens gerade an die Selbstständigkeit gewöhnt, schließt ein anderes Geschäft in der Bahnhofstraße. Geschäftsauflösung nach fast 127 Jahren. Überhaupt scheint es in der Straße auch Leerstand zu geben. Immobilien sind hier etliche zu haben. Der Demographische Wandel hat auch vor Lissendorf nicht halt gemacht.