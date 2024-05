Kirchstraße in Lykershausen

Ein Film von Andreas Bernardi

Mit ihren nicht mal 230 Einwohnern ist Lykershausen eine eher kleine Gemeinde. Vielen Wanderern ist sie trotzdem ein Begriff, denn der beliebte Rheinsteig führt mitten durch den Ort. Genauer gesagt über die rund 250 Meter lange Kirchstraße. Sie bildet – als bestens befestigte Straße in einen Feldweg übergehend – die Verbindung zwischen dem UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal im Süden und dem Naturpark Nassau im Norden.

Noch eine Verbindung kann man zweimal im Jahr in der Kirchstraße beobachten, wenn Thorsten Butzke und seine beiden Mitstreiter Björn Albrecht sowie Bürgermeister Hans-Josef Kring einen Kühlwasserschlauch vom Brunnen eines Nachbargartens in die Autogarage nebenan verlegen. Hierdurch pumpen sie aus acht Metern Tiefe Wasser in den Kühlkreislauf ihrer selbstgezimmerten Bierbrauanlage. Das Trio experimentiert seit Jahren mit vielen, auch Fehl-Versuchen an der idealen Rezeptur für ein genussvolles Bier.

Und seit es Trockenhefe gibt, gelingt es ihnen nahezu in Perfektion. Einen Tag lang Riesenspaß, an dessen Ende abends pro Kopf zwei Kisten naturtrübes Kellerbier als Lohn winken. Der Preis für Björn Albrechts Investition in ökologische Hausdämmung aus Lehm und Stroh sowie eine Wärmepumpe, ist eine erhebliche Energieersparnis und bestmögliche CO2-Vermeidung. In seinem früheren Beruf war davon nicht viel zu spüren. Als Verkehrsflugzeugführer hat er eher Energie verschwendet, doch diese Zeiten sind vorbei. Zusammen mit seiner Frau strebt er ein möglichst autarkes Leben an, umweltschonend und verbrauchsbewusst.

Energiesparend war auch schon die in den 1920erjahren unermüdlich fördernde Trinkwasserpumpe des Orts. Ein Teil der Wasserkraft wurde verwendet, um sie anzutreiben. Für ihren Dienst haben die Lykershausener ihr in der Kirchstraße, gleich gegenüber der Gemeindekirche, ein Denkmal geschaffen. Die asphaltierten Meter vor dem Gotteshaus werden manchmal zur Teststrecke für den Traktoren-TÜV. Dann nimmt ein Mitarbeiter der Prüforganisation die im Ort gemeldeten Trecker im Hinblick auf ihre Bremsleistung unter die Lupe. Kommen die Räder der Zugmaschinen beim kräftigen Tritt in die Eisen auch zum völligen Stillstand innerhalb der Messstrecke?

Aber findet auch ein Traktor während der Alarmierungszeit den Weg zum Feuerwehrhaus der Gemeinde, um den Spritzenanhänger zum Brandort zu ziehen? Genau daran hapert es zur Zeit in Lykershausen: Wasser und Schlauch sind vorhanden, allein ein Fahrzeug fehlt. So muss immer gerade jemand im Ort mit Trecker abkömmlich sein, wenn es irgendwo lodert. Wie lange das noch gutgeht?