Hauptstraße in Oberhaid

Ein Film von Jutta Kastenholz

Oberhaid liegt im Westerwald in der Nähe von Dierdorf - direkt an der A3 und der ICE-Trasse. Über den Saynbach gelangt man in das kleine Dorf, in dem gerade einmal 400 Einwohner leben.

Die Hauptstraße ist die Lebensader - hier blühen die verschiedensten Hobbys: vom Motorradsammler über den AC/DC-Fan bis hin zum Dudelsackspieler.

Unter Bikern und Hundefreuden dürfte die Hauptstraße auch bekannt sein. Eine kleine Sattlerei hat sich auf das Polstern von Motorradsitzen und Hundesofas spezialisiert. Im historischen Fachwerkhaus gegenüber ist eine junge Familie eingezogen – dank ihr erstrahlt die Fassade der alten Schule endlich wieder ohne die hässlichen Eternitplatten.