Tiefenbachstraße in Rammelsbach

Ein Film von Oliver Wittkowski

Steile Schluchten des riesigen Steinbruchbetriebs

Hinter Rammelsbach hört die Welt auf. So wirkt es jedenfalls, wenn man über die bewaldete Kuppe direkt hinter dem Ort schaut und sich plötzlich die steilen Schluchten des riesigen Steinbruchbetriebs auftun. Seit mehr als 140 Jahren leben die Rammelsbacher als "steinreiche" Gemeinde mit dem Abbau des begehrten Hartgesteins für den Straßenbau aus der Westpfalz.

Der Steinbruch hat das Dorf und seine Menschen geprägt, ein Steinbruchmuseum in der Ortsmitte gibt Einblicke in die Welt von "Schießmeistern", "Knüppelschlägern" und "Steinabrichtern". Doch in Randlage der Gemeinde, in der Tiefenbachstraße, erzählt auch eine ganze Häuserzeile von der einstigen Prägung des Dorflebens durch den Betrieb: Eine Reihe von putzigen Häuschen steht da, identisch im Grundriss, Fenster- und Türenanordnung.

Auf der anderen Straßenseite ebenfalls Häuser, denen man trotz Umbauten den genormtem Grundriss noch anmerkt. Geplant und gebaut wurden sie in den 30er bis 50er Jahren, teilweise vom Architekten des Steinbruchbetriebs. Die Arbeiterfamilien fanden hier ein bezahlbares Heim. Inzwischen sind viele der Häuser verkauft, Zugezogene wohnen hier, die oft gar keinen Bezug mehr zur Steinbruchtradition des Dorfes haben.

Doch in etlichen Häusern in der Tiefenbachstraße leben noch die Söhne, Töchter und Enkel der einstigen Arbeiter. Sie berichten vom Vieh und dem Kirschbaum im Garten, den jede Familie zusätzlich zum Haus gestellt bekam, von der harten Maloche, die die Steinbrucharbeiter nicht selten mit einer Staublunge bezahlten. Und von der Traurigkeit, die manchen Alteingesessenen befällt, wenn das Haus der Großeltern schließlich verkauft wird, die neuen Besitzer um- und anbauen. Für die Gemeinde ist es natürlich gut, wenn die Häuser neu bezogen und belebt werden. Damit gerät aber auch die Geschichte der Steinbruch-Häuser in der Tiefenbachstraße ein Stück weit mehr in Vergessenheit.