Ein Film von Harald Hort

Sonnenberg-Winnenberg hat einen großen Namen – jedenfalls was die Anzahl der Buchstaben angeht. Tatsächlich haben die beiden Ortsteile zusammengenommen nur 471 Einwohner. Damit gehört die Gemeinde eher zu den kleinen im Lande und im Kreis Birkenfeld, obwohl sich Sonnenberg und Winnenberg bereits vor dem Krieg zusammengeschlossen haben. Der Doppelort kuschelt sich an die Sonnenseite eines Hunsrückhanges hoch über der Nahe. Das bedeutet für die Bürger: wohnen in einer wunderschönen Lage und in einer einzigartigen Landschaft.

Die Nahestraße in Sonnenberg-Winnenberg

Doch zurzeit werden die Sonnenberger auf eine harte Probe gestellt. In der Nahestraße geht es im wahrsten Sinne des Wortes "drunter und drüber". Hier wird nicht nur der Straßenbelag erneuert, gleichzeitig erhalten die Häuser auch neue Wasseranschlüsse. Das bedeutet: Überall Baugruben oder Erdhügel. Wo einst die Hauptstraße war, mit Bürgersteigen etc., erstreckt sich jetzt über die gesamte Breite eine Schotterwüste. Das ist für die Bewohner besonders kompliziert, weil die Nahestraße die einzige Durchgangsstraße des Ortes ist, auf die ansonsten nur Sackgassen münden.

Die Sonnenberger tragen es mit Geduld und Fassung: Die Kindergartenkinder (und -mütter) kämpfen sich durch. Andere treffen sich vor der Bäckerei und schauen den Bauarbeitern zu und wieder andere gehen, wenn es ihnen zu laut wird, hinunter an die Nahe zum Angeln.