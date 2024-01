Hauptstraße in Leinsweiler

Ein Film von Kathrin Mathes

Leinsweiler - mit etwa 500 Einwohnern ist die Gemeinde ein kleines Dorf. Doch sie gilt als Hochburg des Tourismus in der Südpfalz. Es gibt einen Nordic-Walking-Pfad und viele Wanderwege rund um den Ort. Viele Gäste kommen aber vor allem wegen des milden Klimas und des guten Weins.

Die Winzertradition ist bezeichnend für die Hauptstraße von Leinsweiler. Noch heute - obwohl viele Zugezogene mittlerweile dort wohnen. Zwei Nachwuchswinzer aus der Hauptstraße halten die Tradition hoch. Sie werden die Betriebe ihrer Eltern weiterführen und sorgen für ein gutes Klima in der Hauptstraße. Denn sie sagen, nur wenn alle zusammenarbeiten, haben die Weingüter eine Zukunft.

Von den Temperaturen her kommt einem das Klima in Leinsweiler vor wie am Mittelmeer. In der Straße wachsen Zitronen-, Feigen- oder Mandelbäume. Aber es geht noch eine Spur heißer in der Hauptstraße. Denn gleich am Anfang gibt es eine Korallenzuchtstation, die Südsee-Feeling aufkommen lässt.

Es kommt nicht von ungefähr, dass die Leinsweilerer ihren neuen Treffpunkt direkt gegenüber der Korallenzucht als "das Sonnenplätzle" bezeichnen. Dort treffen sich Leinsweiler Platzhirsche und Neuankömmlinge. Die Hauptstraße verbindet alt und jung, Tradition und Moderne - alles zusammen ist verantwortlich für ein gewisses Wohlfühlklima.

Die Hauptstraße von Leinsweiler fühlt sich einfach an wie ein Platz an der Sonne – in jeglicher Hinsicht.