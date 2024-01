Die Hauptstraße in Meckel

Ein Film von Paul Weber

Meckel ist ein traditionsbewusstes Bauerndorf im Bitburger Gutland und nirgendwo kann man das so gut sehen, wie in der Hauptstraße.

Thomas Herrig hält die kulinarische Tradition der Eifel hoch

Thomas Herrig, zum Beispiel, ist ein Koch, der sich auf die Tradition in der Eifelküche beruft - ähnlich wie der Architekt Bernd Olk, der sich in seiner Arbeit an das traditionelle Trierer Landhaus anlehnt. Die Meckeler sind ganz einfach stolz auf ihre Wurzeln. In der Hauptstraße stehen noch die prächtigen Gutshöfe aus der Blütezeit des Ortes. Werner Theisen etwa wohnt in einem der schönsten alten Bauernhäuser von Meckel. Er ist ein Bewahrer der Tradition, denn sein Onkel Albert hatte den ersten Fotoapparat des Dorfes.

Seine Bilder dokumentieren das Landleben vor 100 Jahren, als es noch Dutzende von Bauern im Dorf gab. Jutta und Edgar Becker dagegen wohnen in einem modernen Haus mit einem architektonischem Rückbezug auf die landwirtschaftliche Vergangenheit. In seiner Form sieht es aus wie ein altes Trierer Landhaus. So existiert in Meckel alt neben neu, was aber alle Meckeler vereint, ist der Stolz auf die reiche Vergangenheit des Dorfes.