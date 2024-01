Adam-Müller-Straße in Gerhardsbrunn

Ein Film von Oliver Wittkowski

Na – kennen Sie den? Den Mann, nach dem die Straße benannt ist, die im Hierzuland aus Gerhardsbrunn die Hauptrolle spielt: Adam Müller. Nie gehört? Keine Schande - sofern Sie nicht aus der Region stammen – aber Sie ahnen es: Ein Mensch, der als Straßenname verewigt wurde, kann doch nur wichtig und vorbildlich sein – oder gewesen sein, denn zumeist sind die Straßennamenmenschen ja schon verstorben.

So wie Adam Müller: Er ist auf dem Friedhof vor dem kleinen Gerhardsbrunn bestattet, auf der weiten Sickinger Höhe, direkt neben "seiner" Adam-Müller-Straße. Die windet sich einmal rund um das 160-Einwohner-Dorf - die kleinste Ortsgemeinde im Landkreis Kaiserslautern. Entlang der Straße, so der erste Eindruck, reiht sich ein Bauernhof neben den anderen. Auch hier werden viele Betriebe gar nicht mehr oder nur noch im Nebenerwerb bewirtschaftet, aber das Lebensgefühl eines authentischen Bauerndorfs prägt die Adam-Müller-Straße immer noch.

Und daher ist der Straßenname vortrefflich gewählt: Wenngleich nicht alle Bewohner der Straße perfekte Kenntnisse über den Mann vorweisen können, so ergibt die Recherche: Adam Müller wurde 1814 hier in dieser Straße geboren. Seine Eltern waren gebildete Landwirte, die auf Allgemeinbildung und musische Erziehung Wert legten: Und so hat ihr Sohn Adam später die pfälzische Landwirtschaft im 19. Jahrhundert entscheidend geprägt: 1845 brachte er das "Lehrbuch der praktischen Landwirtschaft für Schulen und angehende Landwirthe" heraus. Er wurde Abgeordneter im bayerischen Landtag wie auch Bürgermeister in seiner Heimatgemeinde, führte botanische, mathematische und physikalische Studien durch – ein bemerkenswertes Originalgenie aus einem kleinen abgelegenen Dorf.

Wenn Hierzuland daher den Namensgeber der Straße ins Zentrum des Geschehens rückt, so ist das nicht nur Nostalgie. Da ist auch die Frage, ob sich der weltoffene und neugierige Geist des Adam Müller bis heute erhalten hat, in der Straße, die seinen Namen trägt.