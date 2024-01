Ein Film von Christian Jakob

Die Gemeinde Briedel liegt an der Mosel im Landkreis Cochem-Zell. Sie hat rund eintausend Einwohner und sie ist geprägt vor allem von einer Straße: der Hauptstraße. Rund zwei Kilometer ist sie lang und sie zieht sich durch den gesamten Ort.

Im Laufe der Jahrhunderte ist die Straße immer länger geworden – immer neue Gebäude kamen dazu. Geprägt ist die Straße vor allem von den vielen Winzern, die hier wohnen und arbeiten. Aber nicht nur die Winzer, auch viele andere Bewohner leben von und mit dem Wein und vor allem auch mit den Touristen. Zum Beispiel Fabian Lenz: Er hat ein Wein-Café in der Straße aufgemacht.

Oder Joachim Hennen: Der Rentner betreibt einen bei Urlaubern sehr gefragten Fahrradverleih mitten in Briedel - am Rand der Hauptstraße. Oder Bäckermeister Peter Rees: Er backt in dritter Generation für Einheimische und Touristen. Und dann gibt es da noch eine kleine Wohngruppe für Jugendliche aus schwierigen Elternhäusern. Auch sie haben in der Hauptstraße in Briedel ihr zu Hause – nahezu in Urlaubsatmosphäre mit Blick auf das schöne Moseltal und seine Weinberge.