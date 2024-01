per Mail teilen

Ein Film von Christian Gallon

Die Trierer Straße in Hallschlag SWR SWR -

Hallschlag liegt im nordwestlichen Zipfel von Rheinland-Pfalz - nahe der belgischen Grenze. In der Eifelgemeinde leben rund 500 Menschen. Der Ort ist gut erreichbar - die B 421 führt mitten durch Hallschlag. Von der vielbefahrenen Bundesstraße zweigt die Trierer Straße ab. Die war lange Zeit marode. Jetzt präsentiert sie sich im schicken neuen Outfit: Bunte Blumenbeete rechts und links neben der Straße und breite Bürgersteige. Sogar die Straße selbst erstrahlt in neuem Glanz. Sie wurde gerade frisch asphaltiert. Darüber freuen sich die Anwohner genauso, wie Auto-, Motorrad- und Fahrradfahrer. Wie zum Beispiel Theo Hack und sein Jugendfreund Helmut Igelmund. Die beiden 80- und 75-Jährigen sind Nachbarn und radeln täglich etwa 30 Kilometer - meist auf dem Kylltalradweg.

Milchviehbetrieb in Hallschlag SWR SWR -

Ein anderer, der von hier stammt, ist Landwirt Walter Collas. In der vierten Generation führt er seinen Milchviehbetrieb nach "besonders tierartgerechten" Kriterien. Seine Kühe haben besonders viel Licht und Platz. Mit rund 400 Kühen besitzt Walter Collas sogar einen der größten Milchviehbetriebe in Rheinland-Pfalz - einer, der in die Zukunft investiert.

Rosige Aussichten auch für die runderneuerte Trierer Straße. Deren Bewohner packen an. Zum Beispiel die Kinder und Jugendlichen, die ihren Spielplatz auf Vordermann bringen oder auch Maik Glaser, der neben Job und Familie ehrenamtlich als Gemeindearbeiter hilft. Diejenigen, die ihr Leben lang geschafft haben, genießen ihren Lebensabend in der Trierer Straße, wie Magda Heck, die mit ihren 80 Jahren oft im Garten arbeitet. Nebenbei absolviert sie ihr tägliches Radpensum - meist aber ohne Ehemann Theo und dessen Freund Helmut: Die fahren der 80-Jährigen nämlich eindeutig zu langsam.