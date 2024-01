Ein Film von Marc Steffgen

Ein Mal im Jahr wird die Hauptstraße in Lützkampen zum gruseligsten Ort in Rheinland-Pfalz. In der Halloween-Nacht zieht es mehr als 4.000 Party- und Horrorfreunde in die kleine Gemeinde an der belgischen Grenze. Die erste Party wurde 1998 von der Jugendgruppe ins Leben gerufen. Aus der kleinen Feier im Dorfgemeinschaftshaus ist mittlerweile ein Mega-Event im Dreiländereck geworden. Ein Verein aus 50 Mitgliedern bereitet monatelang die Party vor. An den anderen 364 Tagen im Jahr geht es in der Hauptstraße natürlich etwas beschaulicher zu: Jugendhaus und Dorfgemeinschaftshaus bilden das gesellschaftliche Zentrum der 380-Einwohner-Gemeinde.

Gregor Thomé und seine Highland Rinder SWR SWR -

Die ländliche Idylle im Islek genießt auch Gregor Thomé. Der selbstständige Natursteinunternehmer ist in seiner Freizeit ein großer Tierfreund. Seit sechs Jahren züchtet er Highland-Rinder und Damwild – sehr zur Freude der Kindergartenkinder, die öfter zum Füttern vorbeikommen dürfen.

Der Getränkehandel mit angeschlossener Kneipe SWR SWR -

Dass in Lützkampen niemand verdursten muss, dafür sorgt Ulrike Krump. Als ihre vier Kinder aus dem Haus waren, wagte sie den Schritt in die Selbstständigkeit. Der Tante Emma Laden und die zwei Dorfgaststätten waren geschlossen worden. Seit mehr als zehn Jahren bietet sie Ersatz in Form eines Getränkehandels mit angeschlossenem Kneipchen an. Ein Service, der keinen Feierabend und Ruhetag kennt. Dort kehren auch gerne die Karnevalsfreunde ein.

Lützkampen ist stolz auf sein reges Vereinsleben: Den Karneval bestreiten alle Vereine als Zusammenschluss. Fast jeder dritte Bewohner der Gemeinde macht so beim Karneval mit. Das närrische Zentrum liegt natürlich im Dorfgemeinschaftshaus in der Hauptstraße.