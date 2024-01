Die Ringstraße in Schweix

Ein Film von Utz Kastenholz



Der Ort Schweix liegt direkt an der Grenze zu Lothringen. Wobei Grenze hier eher etwas Verbindendes ist, wie uns Ernst Strassel erklärte. Er kennt die Geschichte der Ringstraße und des ganzen Ortes, der im Krieg schwer zerstört wurde.

Trotz seines hohen Alters sind er und seine Frau ständig unterwegs. Er übernimmt viele ehrenamtliche Aufgaben. Hinter dem Kürzel PMF verbirgt sich die Pirmasenser Maschinenfabrik. Hier werden Prägemaschinen für jeden Zweck gefertigt. Früher war die Schuhindustrie der Hauptkunde, heute die Autoindustrie. Die Produkte gehen von Schweix in die ganze Welt.

Ute Kölschs Backstube SWR SWR -

In der Ringstraße 22 hat sich Ute Kölsch einen Traum erfüllt: Die gelernte Bäckerin und Dozentin der Handwerkskammer Saarbrücken wollte endlich wieder etwas in ihrem Handwerk machen. Sie betreibt eine Bäckerei, die nur samstags geöffnet hat. In der Woche bereitet sie das Gebäck vor, ab Freitagabend bis Samstagmorgen steht sie in der Backstube. Morgens ab sieben stehen die Schweixer dann an ihrem Verkaufswagen Schlange.