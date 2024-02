Die Hauptstraße in Fischbach

Ein Film von Christian Jakob

Knapp 800 Einwohner leben in Fischbach im Landkreis Kaiserslautern – eingebettet in den Pfälzer Wald. Und mitten durch die Gemeinde schlängelt sich auf mehreren hundert Metern die Hauptstraße – die größte und wichtigste Straße im Dorf. Neben dem so genannten Nachbarschaftslädchen und dem alten Klosterbrunnen gibt es auch einige Unternehmen, die sich hier angesiedelt haben. Manche von ihnen schon vor Jahrzehnten. So wie der Schreiner Christian Kleeberger am Anfang der Hauptstraße in der Hausnummer 1.

Und so wie der Fabrikant Dirk Brentzel am Ende der Straße in Hausnummer 61. Beide Familienbetriebe gibt es jetzt in der dritten Generation. Und klar: Man kennt und schätzt sich untereinander. Aber auch diejenigen, die nicht aus dem Ort kommen, die Zugezogenen, werden mit offenen Armen in der Straße und im Dorf empfangen. So wie Jürgen Kühle. Der Liebe wegen vor 30 Jahren von Berlin nach Fischbach gezogen, hat er Ungewöhnliches vollbracht. Der passionierte Schachspieler hat fast ganz allein einen Schachclub gegründet und aufgebaut. Ein Riesenerfolg. Treffpunkt: Jeden Freitag in der Sporthalle, am Rand der Hauptstraße.