Die Hauptstraße in Reichenbach

Ein Film von Christian Jakob

Die Gemeinde Reichenbach im Landkreis Birkenfeld hat knapp 600 Einwohner. Im Mittelpunkt der Ortsgemeinde liegt die Hauptstraße. Die zentrale Straße im Ort, in der Europameister wohnen, in der seltene Sammlerstücke stehen und in der man gut essen kann.

So züchtet Ottmar Schüßler zum Beispiel Rassekaninchen und gewinnt mit ihnen zahlreiche Preise. Oder Maria Lengler und ihr Mann Wolfgang Lengler: Die beiden haben ein Ofenmuseum in der Hauptstraße aufgemacht. Viele hochwertige, prunkvolle Öfen aus mehreren Jahrhunderten stehen hier. Ein kostspieliges und sehr ungewöhnliches Hobby. Außerdem gibt es noch die Gaststätte "Kleinjobs". Der Gastwirt Frank Ziehmer ist weithin bekannt für leckeres Essen mitten im Zentrum von Reichenbach. Besonders von seinem Spießbraten sind die Gäste begeistert.