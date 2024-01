Ein Film von Jutta Kastenholz

Die Klosterstraße in Nauort ist eine ganz normale Straße - mit besonderen Menschen. Regelmäßig fährt hier der Gendarm von St. Tropez Streife im original französischen Polizeiauto. Volker Hahn hat den Peugeot von 1959 in Südfrankreich gekauft und detailgetreu restauriert.

Zur Freude der Nachbarn: Anja Schmitz betreibt in der Straße ihr Blumengeschäft und trainiert nebenbei noch die Dancing Stars - eine Kindertanzgruppe, die vor allem an Fastnacht auftritt. Kinder gibt es viele in Nauort. Der katholische Kindergarten St. Josef ist meist voll ausgelastet. Schon 1907 wurde er von den Dernbacher Schwestern gegründet. Damals noch als "Kinderbewahrschule". Im Altbau nebenan, dem sogenannten Kloster, leben heute 14 Menschen mit Behinderung. In der Wohngruppe der Caritas hat jeder seine Aufgaben und alle fühlen sich in der Klosterstraße wohl.