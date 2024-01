Die Talstraße in Spirkelbach

per Mail teilen

Ein Film von Thomas Keck



Spirkelbach liegt in der Südwestpfalz zwischen Landau und Dahn. Umgeben von den Hügeln des Pfälzerwaldes schmiegt sich das kleine Dorf ins Spirkelbachtal. Knapp siebenhundert Menschen wohnen hier.

Die "Gass" wird sie im Volksmund genannt, auch wenn kaum einer der Bewohner der Talstraße noch weiß, woher dieser Name eigentlich stammt. Dafür wissen alle Spirkelbacher eines: Die "Gass" ist eine der schönsten, wenn nicht die allerschönste Straße im Dorf.

Schon das Entrée der Talstraße ist sehenswert: Eine Reihe historischer Fachwerkhäuser schmückt den Anfang der Straße. Die geschützte Tallage sorgt zudem für ein freundliches, warmes Klima – auch wenn davon im Winter nicht ganz soviel zu spüren ist. Etwas weiter hinten haben zwei Bau-Unternehmer ihren Sitz und sorgen auf professionelle Weise für den Erhalt und die Verschönerung der "Gass". Und natürlich haben sie auch beim Umbau des alten Wasserhäuschens am Ende der Straße mitgeholfen. Daraus ist der Jugendtreff des Dorfes geworden. So ist dafür gesorgt, dass die altehrwürdige "Gass" auch in Zukunft jung und dynamisch bleibt.