Die Hönninger Straße in Hausen

Ein Film von Jutta Kastenholz

Nichts für Langschläfer: An der Hönninger Straße in Hausen an der Wied beginnt der Tag früh. Der Bäcker ist schon um 3 Uhr morgens auf den Beinen, die Mönche des Franziskanerklosters beten um 6 Uhr das erste Mal in der Kirche. Das St. Josefshaus ist heute ein Heim für Menschen mit Behinderung und ein wichtiger Arbeitgeber in der Region.

Die Gastronomie geht dagegen zurück. In der "Traube" stellt der Sohn des Wirts jetzt seine Bilder aus, denn die Gaststätte lief einfach nicht mehr so wie früher. Der Bäcker hat seinen Laden längst geschlossen und fährt stattdessen seine Brote aus. Und auch das Wiedtalbad am Ortseingang muss sich etwas einfallen lassen, um die Gäste bei der Stange zu halten. Babyschwimmen, Aquaaerobic und eine neue Sauna sollen helfen, das Bad rentabler zu machen. Mit vielen frischen Ideen ist die Hönninger Straße auf dem Weg in die Zukunft.