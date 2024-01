Die Rheinuferstraße in Kaltenengers

Ein Film von Gudrun Fünter



Kaltenengers liegt zwischen Koblenz und Neuwied auf der linken Rheinseite. Die relativ niedrige Lage führt bei Hochwasser immer wieder zu Überschwemmungen im 2000-Einwohner-Ort.

Ohne Wasserwehr geht es nicht. Zuviel ist schon passiert vor der Rheinuferstraße von Kaltenengers. Hochwassermarken an manchen Hauswänden zeigen, wie oft die Anwohner schon dem Wasser standgehalten haben. Erdgeschosse sind heute meist so ausgestattet, dass sie bei Hochwasser schnell geräumt werden können. Das betrifft zum Beispiel den Ausstellungsraum der "Karoliebe". Irmgard Wald näht und stickt aber hochwassersicher in der 1. Etage ihres Hauses. Sie verarbeitet mit Vorliebe Karostoffe zu Taschen, Kissen, oder Babyartikeln, verkauft sie über einen kleinen Internetshop.

Das Haus nebenan ist geprägt durch drei Gauben mit Dreiecksfenstern und Dreiecken auch innen in den Behandlungszimmern. Die Hausbewohner sehen darin Symbole für Körper, Geist und Seele und deren Balance. Thorsten Bach und Lebensgefährtin Patrizia Schwartz sind Reiki-Meister. Thorsten Bach arbeitet hauptberuflich als Ergotherapeut, hat sich darüber hinaus intensiv mit fernöstlichen Harmonielehren beschäftigt. Heute bietet er unter anderem die Feng-Shui Beratung an.

Relaxen am Rhein SWR SWR -

Harmonisierend und beruhigend in allen Häusern der Rheinuferstraße ist allein schon der Blick auf' s Wasser, die Schifffahrt und die Grünanlagen vor der Haustür. Bei Hochwasser sind sie Retentionsraum, dürfen nicht bebaut werden. Deshalb ist der Betrieb im Freizeit-Reitverein auf dem ehemaligen Sportplatz am Rheinufer nur saisonal möglich. Seit 26 Jahren ist es Vereinschef Heinrich Letschert ein Herzensanliegen, Kindern den Umgang mit Pferden zu vermitteln. In der Zeit der sogenannten "Jahrhunderthochwässer" 1993 und 1995 baute der Kaltenengerser Wilfried Rünz ein Hotel ans Rheinufer. Es bietet viel für den gehobenen Anspruch, 4 Sterne, mehrere Tagungsräume - und das alles, obwohl Wilfried Rünz selbst kein Hotelier ist. Er war Gemüsegroßhändler, das Hotel lief quasi nebenbei, ist aber bis heute Anziehungspunkt am Kaltenengerser Rheinufer.