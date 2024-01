Die Hauptstraße in Dörnberg

Ein Film von Gudrun Fünter



Dörnberg liegt zwischen Koblenz und Diez an der Lahn. 450 Menschen wohnen auf einem Höhenzug über dem Flusstal- und dort lebt es sich ziemlich entschleunigt.

Gemälde auf dem "RUHDICH Aus"-Haus

Eine Hauptstraße, die in eine Sackgasse mündet und in einen Feldweg übergeht - das klingt nach nichts als Ruhe, ländlicher Idylle und Bedeutungslosigkeit. Und doch ist das Selbstbewusstsein an der Dörnberger Hauptstraße groß. Einer der Hausbesitzer hier sieht Dörnberg sogar als Metropole, neben New York, Tokio, London oder Berlin. Das entsprechende Gemälde auf dem "RUHDICH Aus" ist eindeutig. Das alte Bauernhaus ist ein "secret espace", ein Fünf-Sterne-Ferienhaus, dass Besitzer Gunnar Zessel an Gäste von München bis Hamburg vermietet. Es gibt sogar Buchungen aus Saudi-Arabien. Was die im 450-Einwohner-Ort Dörnberg tun sollen?

Dörnberger Festspiele im "Volxtheater"

Gunnar Zessel fällt da eine Menge ein, allein die Hauptstraße von Dörnberg biete Erstaunliches, zum Beispiel die Dörnberger Festspiele. Die veranstaltet das "Volxtheater" im eigenen Theaterhaus jedes Jahr von Mai bis November. Intendant Rochus Schneider hat sein "Volxtheater" in einem ehemaligen Gasthof aufgebaut. Professionelle Künstler, Artisten, Musiker, Schauspieler, Sänger gastieren im ehemaligen Tanzsaal. Rochus Schneider und Regisseurin Gabriela Muntenbruch bringen zudem jedes Jahr ein bis zwei eigene Inszenierungen auf die Bühne. Das Theater bringt Zuschauer aus dem Rhein-Main-Gebiet und dem Kölner Raum in die Dörnberger Hauptstraße.

Der Birkenkönig: Eine Skulptur von Jutta Reiss

Große Kunst bietet auch Jutta Reiss. Auf dem Hof "O Pica Pau" - brasilianisch für Buntspecht, fertigt sie raumgreifende Skulpturen, die alle auch in Bronze gegossen werden. Mit ihnen lässt sie historische Figuren wie den "Schinderhannes" oder "Engelbert Humperdinck" lebendig werden. "O Pica Pau" ist ein Künstler- und Pferdehof, der den Besuch lohnt.

Spezialität der Hauptstraße: Die Dörnberger Buttercrèmetorte

Und wer aus den Großstädten der Welt in die Hauptstraße des Lahn-Dörfchens reist, der kann sogar ausgefallene Kostbarkeiten probieren, wie Champagnertrüffel oder die "Dörnberger Nuss". Jeanette Greub-Hofmann war Patissière in internationalen Hotels, bevor sie der Familie und Kinder wegen zurück nach Dörnberg kam. Sie hat kein Geschäft, keine Konditorei, nur eine große Backstube und einen hervorragenden Ruf. Jeanette Greub-Hofmann backt auf Bestellung exklusive Torten, meistgefragt ist ihre "Dörnberger Nuss", eine Buttercrèmetorte, die so zur Spezialität der Hauptstraße wurde. Dank großer Kunst und Köstlichkeiten ist das Selbstbewusstsein an der Dörnberger Hauptstraße gar nicht so weit hergeholt - denn auch das steht an der Hauswand von Gunnar Zessel: Land ist Luxus.