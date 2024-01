Die Hauptstraße in Barweiler

Ein Film von Sabine Schäfer

In der Eifel nur wenige Kilometer vom Nürburgring entfernt liegt die kleine Ortsgemeinde Barweiler mit knapp 450 Einwohnern. Wenn man die Hauptstraße entlang fährt, ist die Nähe zum Nürburgring immer zu spüren. Zwar ist sie mit Tempo 30 keine Rennstrecke, aber Rennsportbegeisterte sind in Barweiler herzlich willkommen. Klar, dass die Hotels im Ort, Hotel Hüllen und der Agnesen-Hof, auf Gäste vom Nürburg spezialisiert sind.

Hildegard Velden ist in Barweiler zwar großgeworden, war aber viele Jahre in der Stadt. Heute lebt die Künstlerin im ehemaligen Elternhaus auf der Hauptstraße. Im früheren Kuhstall zeigt sie heute ihre Werke. Besonders stolz ist man in Barweiler auf die Wallfahrtskirche. Jedes Jahr zieht es bis zu 10 000 Pilger in die Hauptstraße, um das Gnadenbild "Unsere liebe Frau mit der Lilie, Königin des Friedens" anzubeten.