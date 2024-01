Der "Freie Platz" in Weinolsheim

Ein Film von Harald Hort

Weinolsheim ist ein hübscher alter 700-Seelen-Ort, erstmals urkundlich erwähnt im Jahr 789. Es liegt zwischen Mainz und Worms, eingebettet in die sanften Weinhügel Rheinhessens. Darum ist es nicht verwunderlich, dass Weinolsheim ein Weindorf ist. Heute arbeiten im Ort immer noch 13 Vollerwerbswinzer. Gleich mehrere der rheinhessischen Spitzenweingüter sind darunter. Zentrum des Dorfs ist der "Freie Platz". So nennt hier jeder die Stelle, an der Gaustraße, Obergasse und Kirchgässchen zusammenkommen. Diese Postanschrift sucht man allerdings vergeblich. Der "Freie Platz" existiert nur im Volksmund, da aber umso lebendiger. Unter der riesigen Eiche aus dem 19. Jahrhundert steht das Kriegerdenkmal. Und gleich daneben die Bushaltestelle.

Rund um den "Freien Platz" reihen sich die ehemaligen öffentlichen Gebäude. Sie haben zwar ihre ursprünglichen Aufgaben eingebüßt, aber nichts an Vitalität verloren. Das alte Rathaus war schon Kindergarten und Gefängnis, bevor es in private Hände kam. Auch die Freiwillige Feuerwehr hat inzwischen ein neues Domizil. Das alte am Platz hat ebenfalls ein Privatmann übernommen. Aus der ehemaligen Schule wurde inzwischen ein Teil des katholischen Pfarrheims. In der früheren Lehrerwohnung und dem Klassenraum ist inzwischen die Kleiderkammer untergebracht. Und die wird zurzeit frequentiert wie nie zuvor.