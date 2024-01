Die Hauptstraße in Bermel

Ein Film von Catherine von Westernhagen



Überall zwischen den Häusern existiert der für die Eifel so typische Weitblick. Bei klarer Sicht reicht er bis Mülheim-Kärlich im nördlichen Rheinland-Pfalz. Herrliche Aussichten in der Vordereifel in der 350-Seelengemeinde Bermel. Ein Grund, warum sich auch junge Familien hier angesiedelt haben, oder besser gesagt geblieben sind.