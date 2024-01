Die Alte Straße in Selchenbach

Ein Film von Jennifer Lindemann

Selchenbach gehört zum Landkreis Kusel. Das 330-Einwohnerdorf liegt direkt an der saarländischen Grenze. Die erste urkundliche Erwähnung ist schon über 750 Jahre her. Der Selchenbach trennt das Dorf in Ober- und Unterselchenbach. Eine Kirche, Gastwirtschaften oder Einkaufsmöglichkeiten sucht man in Selchenbach vergeblich. Doch im Dorfgemeinschaftshaus finden mehrmals im Jahr Veranstaltungen statt.

Früher war die "Alte Straße" die Hauptstraße, aber seit es die Umgehungsstraße gibt, ist es nur noch die "Alte Straße". Fremde kamen bisher selten vorbei, doch seit drei Monaten wohnen acht Pakistani dort. Was bedeutet "Fremdsein" in der "Alten Straße"?