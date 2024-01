Die Hallgarter Straße in Lierschied

Ein Film von Fatma Aykut



Lierschied liegt oberhalb des Rheins, in der Nähe der Loreley. Vom dortigen Tourismus schwappt aber nach Lierschied nicht viel rüber. Ein wenig verschlafen wirkt der 470-Einwohner-Ort.

Es gibt einen Blumenladen und eine sehr engagierte Bäckerin, die in ihrer Backstube den Teig noch selbst anrührt. Ansonsten scheint die Zeit etwas stehen geblieben zu sein. Auf den ersten Blick. Aber dass die Zeit nie stehen bleibt, das zeigt sich in der Hallgarter Straße in Lierschied. Hier ist das menschliche Sein von der Wiege bis zur Bahre zu sehen.

In der Hallgarter Straße gehören Leben und Tod ganz selbstverständlich zusammen. Am Anfang der Straße hat der Tod eine Adresse. Das Bestattungsunternehmen von Dieter Thiel. Der gelernte Schlosser hat das erste und einzige Bestattungsunternehmen in der Gegend. Er lebt auch nur wenige Schritte entfernt im Elternhaus zusammen mit seiner polnischen Ehefrau. Sie ist gelernte Altenpflegerin. Auch ihr ist das Thema Tod nicht unbekannt. Im Haus nebenan wohnt eine deutsch-russische Patchwork-Familie. Olga und Manuel Molitor-Grif sind ein Ärztepaar. Und auch sie sind von Berufswegen mit dem Thema Tod bestens vertraut.

Doch wie vergänglich auch das eigene Leben sein kann, dass musste Manuel Molitor-Grif schon als junger Mann erleben; an der Kriegsfront, als Bundeswehrsoldat in vielen Krisenherden dieser Welt: Kosovo, Somalia, Afghanistan. Der Tod saß immer im Nacken. Der Männergesangverein von Lierschied ringt auch mit dem Tod. Den Verein gibt es eigentlich nicht mehr, weil viele Mitglieder verstorben sind. Die Übriggebliebenen machen aber trotzdem weiter. Frei nach dem Motto, wer singt, weitet sein Herz.