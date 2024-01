Die Neustraße in Linz

Ein Film von Thomas Keck



Linz am Rhein nördlich von Neuwied hat den größten Rosenmontagszug zwischen Mainz und Köln. In dem Städtchen leben zwar nur knapp 6.000 Einwohner, aber von denen ist ein Drittel in den Karnevalsvereinen und jeder Zehnte macht aktiv beim Karneval mit.

So richtig neu ist die Neustraße eigentlich nicht: Sie gehört zum alten Ortskern von Linz und bildet das letzte Stück Fußgängerzone in östlicher Richtung. Wer hier Probleme mit Schusters Rappen bekommt, der findet sofort Hilfe: Die Schusterei am Anfang der Straße gibt es schon seit 90 Jahren. Kaum ein Laden in der Neustraße kann auf eine solch lange Tradition zurückblicken, nicht einmal die drei Gasthäuser – denn die stehen allesamt leer. Was nicht heißen soll, dass die Bewohner der Straße nicht feiern könnten.

Hier – wie in ganz Linz – wohnen viele begeisterte Karnevalisten. Und die können in der Neustraße nicht nur ihre Schuhe machen, sondern auch individuelle Vereinsutensilien und Metallbeschläge für ihre Kostüme herstellen lassen: Seit ein paar Jahren bietet ein Metallbildhauer hier seine Dienste an. Sein Geschäft liegt kurz vor dem Neutor. Dieses Stadttor markiert das Ende der Neustraße. Und dort ist dann auch das Ende des alten Ortskerns und der Linzer Fußgängerzone erreicht.