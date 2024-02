Die Hauptstraße in Buchet

per Mail teilen

Ein Film von Elmar Babst



Buchet in der Eifel liegt ganz im Nordosten von Rheinland-Pfalz, nicht weit von Prüm entfernt. Die meisten der 228 Einwohner leben in der Hauptstraße.

Gleich am Anfang der Hauptstraße, am Ortseingang, steht das neue Wahrzeichen von Buchet: ein VW-Käfer, der auf zehn Metern Höhe im Wind pendelt. Das Überbleibsel eines Künstlertreffs zieht seitdem die Blicke der Besucher auf sich.



Mitten im Dorf wohnt Daniel Pünder, ein kreativer Heizungsmonteur. Seine Heizkörper, die im Kellerraum direkt an der Hauptstraße entstehen, sind wahre Unikate – und sehen aus wie Bäume. Der neueste Bürger in der Hauptstraße hat sich eines der ältesten Häuser gekauft – und bringt es wieder seinem Ursprung näher. Sogar einen alten Spülstein, der einst neben der Eingangstür eingemauert war, hat Klaus Schönbrod bei einem Nachbarn wiederentdeckt und an seinen alten Platz zurück "verpflanzt".

Und wer weiß am besten über all die Neubürger und auch die Alteingesessenen Bescheid? Die älteren Frauen von Buchet. Sie treffen sich jeden Mittwoch im Gemeindehaus neben der Kirche zum Kartenspielen – dabei erfährt man natürlich auch so ganz nebenbei das Neueste aus dem Dorfleben.