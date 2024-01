Am Hainchen in Elbingen

Ein Film von Uwe Reiter



Zwischen Montabaur und Westerburg liegt Elblingen. Bis zur hessischen Grenze sind es etwa sechs Kilometer.

Das Dorf hat knapp 300 Einwohner. Die Westerwaldgemeinde ist ein reines Wohndorf ohne Kirche, ohne Laden und ohne Bäcker, aber mit einem See, Camping und vielen Wander- und Radwegen in der Umgebung. In der Region ist es als "Backesdorf" bekannt, mit einem kleinen Wochenmarkt rund um den Backes.

"Am Hainchen" ist eine der kleinsten Straßen im Ort, aber eine sehr kommunikative. Es gibt hier ein Haarstudio, in dem sich nicht nur die Elbinger treffen, sondern die ganze Region: einen Landwirt, der von der Landwirtschaft nicht lassen kann, Menschen, die aus Heimweh hergezogen sind, und Menschen, die hier ein neues Zuhause gefunden haben. "Am Hainchen" ist eine ganz kleine Straße mit sehr sympathischen Bewohnern, die sich hier natürlich alle kennen und in der es sehr familiär zugeht.