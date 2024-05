Die Hauptstraße in Langenthal

Ein Film von Oliver Wittkowski



Langenthal liegt bei Bad Sobernheim im Hoxbach- und Gaulsbachtal nahe der Nahe. Drumherum ist sehr viel Hunsrück, also - je nach Sichtweise - einfach nichts, oder eben auch wunderbarste Ruhe und Natur. Die Gemeinde hat knapp 100 Einwohner und eine schöne Kapelle.

Läden oder Gaststätten gibt es in Langenthal leider nicht mehr. Zur großen Erleichterung der Bewohner zischt aber mittlerweile schnelleres Internet durch die Haushalte des Dorfs. Denn die Abende können hier durchaus mal lang werden. Am meisten brummt es in der Hauptstraße des kleinen langen Dorfs. Sieben kleine Bachbrücken verbinden die Häuser mit der Hauptstraße, die sich wiederum in weiten eleganten Schwüngen als L229 das Tal entlang nach Monzingen weiterzieht - und damit das kleine Langenthal mit dem nicht unerheblichen Rest der Welt verbindet.

Gependelt wird hier munter in alle Himmelsrichtungen, der Bürgermeister des Ortes fährt sogar täglich 200 Kilometer - aber das nimmt er seit mehr als zwanzig Jahren in Kauf, um in der Gemeinde wohnen bleiben zu können. Wir begleiten die Bewohner der Hauptstraße, ihre Gedanken, Erinnerungen und kleinen Freuden in einen ganz normalen Abend im langen Tal von Langenthal.