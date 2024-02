Die Köppelstraße in Elgendorf

Ein Film von Lutz Näkel



Elgendorf liegt unmittelbar bei Montabaur an der ICE Strecke und an der A3. Vom Montabaurer Schloss sind es rund drei Kilometer Luftlinie bis nach Elgendorf, das seit 1972 offiziell ein Stadtteil von Montabaur ist. Der Name soll von den Elchen herrühren, die hier einst heimisch waren. Der Höhenzug des Köppel war Namensgeber für die Köppelstraße.

Sendung am So. , 6.8.2017 18:05 Uhr, Hierzuland, SWR Fernsehen RP