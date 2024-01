Die Alte Dorfstraße in Astert

Ein Film von Jutta Kastenholz



Astert liegt in der Nähe von Hachenburg an der Nister - mitten in der Kroppacher Schweiz. Direkt am Dorf führt der Westerwaldsteig entlang.

Sendung am So. , 25.6.2017 18:05 Uhr, Hierzuland, SWR Fernsehen RP