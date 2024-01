Die Schulstraße in Boden

Ein Film von Christian Jakob



Boden liegt in unmittelbarer Nähe von Montabaur im Westerwald und hat 560 Einwohner. Um die Gemeindekasse aufzubessern, hat sie einen Solarpark gebaut, an dem sich die Bürger beteiligen können. Zudem beginnt in Boden die Kannenbäckerstraße, die auf eine zweite Einnahmequelle hinweist, den Tonabbau.