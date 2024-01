Die Landdammstraße in Hamm am Rhein

Ein Film von Thomas Keck



Hamm am Rhein liegt im Osten von Rheinhessen. Der Rhein bildet hier die Grenze nach Hessen. Zwischen dem Fluss und dem Dorf mit seinen rund 2000 Einwohnern liegt der Altrhein.

Was wäre das Leben, wenn man immer alles so ganz genau nehmen würde? Da ist zum Beispiel der Landdamm in Hamm am Rhein. Er ist die längste Straße des Dorfes, eine Straße mit Geschäften, einem Friseur, einem stimmungsvollen Restaurant, dem Rathaus, der Friedenseiche, vielen Gärten und sogar ein paar Störchen. Der Landdamm bildet die Grenze zwischen dem Dorf und einem Altrheinarm. Tatsächlich heißt er aber offiziell gar nicht Landdamm, sondern Landdammstraße.

Im alltäglichen Sprachgebrauch ist trotzdem immer nur vom Landdamm die Rede, und sogar die Straßenschilder sind sich hier untereinander nicht einig. Ein Teil der Straße heißt im Volksmund sowieso nicht Landdamm, sondern "Der Deich" - was übrigens die beste Bezeichnung für den Landdamm wäre, denn genau genommen ist der Damm gar kein Damm, sondern eben ein Deich. Aber würde man es so genau nehmen, dann gäbe es ihn ja gar nicht, den Landdamm in Hamm am Rhein.