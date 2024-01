Die Hauptstraße in Mörsfeld

Ein Film von Catherine von Westernhagen



Mörsfeld gilt als "Tor zur Pfalz" und gehört zum Donnersbergkreis. Landschaftlich ist der Ort sehr reizvoll, umgeben von den Wäldern der rheinhessischen Schweiz.

Mit regem Vereinsleben wie den Landfrauen, Chor und Geschichtswerkstatt hat der Wohnort seinen 550 Einwohnern etwas zu bieten. Auch ein frisch saniertes Dorfgemeinschaftshaus, ein neuer Spielplatz sowie eine evangelische und eine katholische Kirche machen das Dorf zu einem attraktiven Wohnort. Bäcker und Metzger haben zwar ihre Tore geschlossen, dafür ist das Miteinander der Dorfbewohner ausgesprochen freundschaftlich - man kümmert sich noch umeinander. Da gibt es den Allgemeinmediziner Dr. Enno Eißfeller, der zwar seine Praxis in Wöllstein hat, aber auch in der Mörsfelder Hauptstraße immer zur Stelle ist, wenn ärztliche Hilfe gebraucht wird.

Auch die Schriftstellerin Monika Böss engagiert sich in ihrer Wahlheimat Mörsfeld. Seit 16 Jahren lebt sie hier, hat hier ihre sechs Söhne groß gezogen. In der Geschichtswerkstatt ist sie aktiv und hat die Dorfchronik mit zusammen gestellt. Es gibt auch immer wieder Neubürger, die den etwas rauen und ursprünglichen Charme von Mörsfeld zu schätzen wissen. Thorsten Trentzsch hat mit seiner Lebensgefährtin Alexandra Scholz ein ehemaliges landwirtschaftliches Gebäude gekauft und saniert es zu großen Teilen in Eigenregie. Für sie bedeutet das Leben in der Hauptstraße Ruhe und Geselligkeit zugleich. Sie sind schon voll und ganz in die Dorfgemeinschaft integriert.