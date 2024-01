Die Hauptstraße in Schauerberg

Ein Film von Sabine Keller



Schauerberg ist ein kleiner Ort in der Südwestpfalz und liegt auf der Sickinger Höhe, einer Landschaft mit herrlichen Weit- und Ausblicken. Nicht weit von Pirmasens und Zweibrücken entfernt, pendeln viele der Dorfbewohner von dort zu ihrer Arbeit.

In Schauerberg lässt sich das Landleben genießen. Hühner und Hunde können hier auf der Straße laufen, Kinder Fahrrad fahren. Das liegt vor allem an der Hauptstraße, die in einem Feldweg endet und deshalb keine Durchgangsstraße ist. Die meisten der 195 Einwohner leben in ihr, denn es gibt nur wenige Nebenstraßen. Kein Wunder also, dass die Hauptstraße auch ein Ort für Tierliebhaber ist. Pferde und Kühe weiden hinter den Häusern und die Hühner haben freien Auslauf.

Ruhe, Natur und schöne Bauernhäuser – wer von außerhalb kommt, hat Lust hier zu bleiben. Möglich ist das, denn mittlerweile gibt es einige Unternehmen, die Kunden anlocken, so wie der Friseur- und Kosmetiksalon und die Pferdepension. Zugezogene werden schnell in dem kleinen Ort heimisch, denn die Dorfgemeinschaft ist gut und man hilft sich untereinander. Das zeigt sich auch im Ortsbild. Der wiederaufgebaute Glockenturm, das renovierte Bürgerhaus, schöne alte Häuser. Wer hierher kommt, merkt gleich: Schauerberg ist ein Ort zum Wohlfühlen.