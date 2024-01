Die Sayntalstraße in Niedersayn

Ein Film von Gudrun Fünter



Niedersayn liegt im Westerwald zwischen Westerburg und Montabaur. 167 Menschen leben in einem Tal, das "Die Kripp" genannt wird. Darin die Ortsteile Niedersayn, Blaumhöfen und Karnhöfen.

Ein Hauch Wildwest liegt über der Sayntalstraße von Niedersayn. Hier leben Abenteurer. Zurück vom Roadtrip durch Kanada wird aus einem Pferdehof eine Westernreitanlage: Heike Wisser-Schardt begann schon vor 30 Jahren Quarterhorses in den USA zu kaufen. Westernreiten im Westerwald wurde anfangs belächelt, heute leben an die 70 Westernpferde auf dem Hof. Die meisten gehören Einstellern. Sie alle teilen die Leidenschaft für's Westernreiten.

Selbst ein Sheriff lebt an der Sayntalstraße: Margot Buchner wacht im Sheriff-Anzug über 35 Bienenvölker. Die junge Frau hat einen Online-Handel für Westerwälder Honig aufgebaut, will mit "Margots Imkerei" wachsen und ihr Hobby mehr und mehr zum Beruf machen. Und wäre das alles noch nicht genug: Sogar die Fahne mit "stars and stripes" weht an der Sayntalstraße im Hof eines aus Idaoh zugezogenen US-Amerikaners. Schließlich lebt und arbeitet der jetzt im "Western-Wald".