per Mail teilen

Ein Film von Wolfgang Bartels



Wasserliesch liegt an der Mosel zwischen Trier und der Luxemburger Grenze. Erstmals erwähnt wurde das Moseldorf im Jahr 975. Heute zählt Wasserliesch gut 2300 Einwohner. Die älteste Straße in der Gemeinde ist die Reiniger Straße.

Egal ob Frühstücksei oder Feinschmecker-Menü – die Reiniger Straße ist eine schmackhafte Straße. Im letzten Haus der Straße werden noch immer Eier und Wein produziert. Vor zehn Jahren hat die Familie die Landwirtschaft aufgegeben. Doch den alten Bauernhof hat sie wunderschön restauriert. Und so ganz von Wein und Vieh kann die Familie nicht lassen. Auch die Seele braucht manchmal ein wenig Nahrung. Dafür gibt es die kleine Kapelle in der Mitte der Reiniger Straße. Sie ist das Wahrzeichen des Ortsteils Reinig. Schon seit gut dreihundert Jahren steht die kleine Kirche an dieser Stelle. Schräg gegenüber konnte man sich früher mit allerlei nahrhaften Dingen versorgen. Hier war einmal das Lebensmittelgeschäft. Nachdem sich der Laden nicht mehr lohnte, hat eine junge Familie das Haus übernommen und renoviert.

Hubert Scheid hat die Reiniger Straße international bekannt gemacht: Von 1981 bis 1995 trug das Restaurant "Alt-Reinig" unter seiner Leitung einen Michelin-Stern. Dann hat er auf die Auszeichnung verzichtet und drüben auf der anderen Seite der Mosel ein neues Restaurant aufgemacht. Hubert Scheid ist in diesem Haus geboren. Nachdem er das Schloss Monaise übernommen hat, regiert im "Alt-Reinig" seine Schwester Birgit. Das Restaurant ist heute bekannt für seine zeitgemäß interpretierte Landhausküche. Hier kann man sich so richtig satt essen. Wahrlich eine schmackhafte Straße – die Reiniger Straße in Wasserliesch.