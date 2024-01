Die Hauptstraße in Plütscheid

per Mail teilen

Ein Film von Catherine von Westernhagen



Die Eifeler Ortsgemeinde Plütscheid, direkt an der A 60 gelegen, gehört zum Eifelkreis Bitburg-Prüm.

Plütscheid ist gerade für junge Familien ein beliebter Wohnort. Das liegt daran, dass es hier jeden Morgen und Mittag einen Bus gibt, der die Kinder zur Schule und in den Kindergarten bringt. Auch das rege Vereinsleben trägt dazu bei, dass sich hier der Nachwuchs sehr wohl fühlt. Ortsmittelpunkt und Wahrzeichen der 360-Einwohner-Gemeinde ist die katholische Kirche. Um sie kümmern sich Ehrenamtliche. Sie haben die Kirche außen und innen wieder zu einem Schmuckstück gemacht.

Für das gemeinschaftliche Dorfleben ist ganz entscheidend, dass es hier im Ort noch eine Gastwirtschaft gibt. In der Hauptstraße kann man sich bei dem Wirtspaar Geimer abends auf ein Bierchen treffen. Gehobene gutbürgerliche Küche macht das Lokal für Veranstaltungen jeder Art zu einem beliebten Domizil. In der Sommersaison kommen vor allem Wanderer nach Plütscheid, um den nahe gelegenen Naturpark Südeifel zu entdecken. In der Hauptstraße gab es früher viele landwirtschaftliche Betriebe. Heute hält hier nur noch das Ehepaar Laures Ammenkühe und Kälber – und das auch eher als Hobby.