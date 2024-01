Die Schulstraße in Oberirsen

per Mail teilen

Ein Film von Gudrun Fünter



Oberirsen liegt im Westerwald in der Nähe von Altenkirchen. Das Dorf hat 630 Einwohner.

Dort, wo die Ausblicke auf Oberirsen und seine Ortsteile Marenbach und Rimbach besonders schön sind, stehen von den Dorfbewohnern selbst gestaltete Bänke. Besonders schön ist die Ortsmitte dank einem kleinen Weiher. Davor liegt das Bürgerhaus. Die frühere Schule überragt die Schulstraße. Viele Häuser der Schulstraße haben eines gemeinsam: eine schöne handgemachte Haustür. Die Türen stammen aus einer Schreinerei in der Schulstraße.

Der Schreiner stellt auf Wunsch individuelle Möbel her. Für seinen Sohn hat er vor einigen Jahren eine Wiege gebaut, in der mittlerweile mehr als ein Dutzend Kinder gelegen haben. Der Nachbar ist Hobbykünstler, gestaltet Holzstelen. Darunter passend zum Dreikönigstag eine Dreikönigs-Stele. Die Nachbarin pflegt einen Garten, der selbst im Winter schön gestaltet ist. Neu in der Straße sind aus Köln zugezogene Taubenzüchter.