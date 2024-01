Das Oberdorf in Wilzenberg-Hußweiler

Ein Film von Annegret Lambertsen



Wilzenberg-Hußweiler liegt im Hunsrück zwischen den Städten Idar-Oberstein und Birkenfeld. 328 Menschen sind in der Gemeinde zu Hause.

Der studierte Landwirt Roman Weber ist 2016 in sein Heimatdorf Wilzenberg-Hußweiler im Hunsrück zurückgekehrt, obwohl der Beamte im Mainzer Landwirtschafts-Ministerium ein sicheres Auskommen hatte. Doch wirklich wohl fühlt er sich dort, wo er aufgewachsen ist - in der Straße "Oberdorf". Zusammen mit seinem Vater und seinem Bruder bewirtschaftet er jetzt den modernisierten landwirtschaftlichen Betrieb. Hier sollen auch seine Kinder aufwachsen. Oberdorf gehört zu den ältesten Straßen in der kleinen Gemeinde. Früher lebten hier nur "Ackerer", wie man die Bauern früher nannte. Doch längst haben sich auch Betriebe angesiedelt.

Die Firma Becker hat sich auf kleinste Präzisionsteile und Magnete spezialisiert, eine der führenden Firmen in Deutschland. Sie produzieren hauptsächlich für die Autobranche und sogar für die Raumfahrt. Um den Familienbetrieb zu erhalten, kehrten auch die Töchter Annette und Steffi von Pock zurück in die Straße Oberdorf. Auch das Wahrzeichen von Wilzenberg-Hußweiler steht in der Straße: eine geschätzt 450 Jahre alte Eiche. Rund um den Baum finden schon seit Jahrzehnten viele Feste statt: Das traditionelle Dorffest, das Oktoberfest und auch der Weihnachtsmarkt. Landwirt Roman Weber ist froh, dass er die Dorfgemeinschaft hier wieder genießen kann. Die Oberdörfler haben sich an der Eiche eine kleine Grillhütte gebaut. Jeden Freitag, ob Sommer oder Winter, treffen sie sich dort zum Grillen.