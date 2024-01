Die Hauptstraße in Kirrweiler

Ein Film von Nadine Bühler



Kirrweiler ist eine Gemeinde im Landkreis Kusel und hat rund 183 Einwohner. Das Dorf liegt im Nordpfälzer Bergland – zwischen Pfälzerwald und Hunsrück. Die Hälfte der Gemarkungsfläche ist bewaldet und es finden sich hier noch viele alte Streuobstwiesen.

Das Dorf liegt direkt am Truppenübungsplatz Baumholder. Bei dessen Errichtung im Jahr 1938 hat die Gemarkung einen großen Teil ihres Waldes eingebüßt. Bemerkenswert sind Kirrweilers keltische Schriftzeichen auf Steinen, die sogenannten Runen. Gedacht als ein Ort der Erholung, verteilen sich in der Runenoase insgesamt 24 Runenplätze.

Die Hauptstraße ist nur auf den ersten Blick eine ganz normale Straße in der Westpfalz. Hier gibt es Tierisches, Künstlerisches und Hochprozentiges zu entdecken. Amerika ist nur ein paar Schritte entfernt. Uriges BBQ, Hufeisenwurf und Ausritte: Auf „Eddies Ferienranch“ wird der Wilde Westen tierisch lebendig: Hunde, Katzen, Hühner, Pferde, Ponys und sogar Lamas leisten den Feriengästen Gesellschaft.

Ein Steinmetz meißelt in seiner Werkstatt humorvolle Werke aus Stein: Miniaturlandschaften, aus der Erde kriechende Würmer, überdimensionale Schuhe und noch vieles mehr. Seine Leidenschaft für Stein zeigt sich nicht nur in seiner Werkstatt, sondern auch in der Gestaltung seines Hauses. Seit 1924 wird in der Hauptstraße gebrannt:Holunder, Hagebutte oder Mirabelle verwandeln sich in Hochprozentiges. Das Obst aus der Umgebung wird zu feinen Obstbränden und Obstlikören. Im Verkostungsraum können die Besucher das Sortiment probieren und dabei eine hausgemachte Brotzeit genießen.