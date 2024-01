Die Talstraße in Virneburg

Ein Film von Bernd Schwab



Virneburg liegt in der Vordereifel rund fünfzehn Kilometer von Mayen entfernt. Oberhalb des Dorfes thront die gleichnamige Burg, die Ende des 17. Jahrhunderts von den Franzosen zerstört wurde. Doch auch die Ruine ist noch ein sehenswertes Ausflugsziel und Ausgangspunkt für schöne Wanderungen.

Unterhalb der Burgruine, im Tal des Nitzbaches, liegt Virneburg, ein Dorf mit 380 Einwohnern. Von der stark befahrenen Bundesstraße 258 zweigt die Talstraße ab. Sie führt in den alten Ortskern von Virneburg. Obwohl sie sehr schmal ist, findet sich hier der ein oder andere Betrieb, wie etwa eine Schreinerei und eine Firma, die sich auf Spezial-Fahrzeugbau spezialisiert hat. Der Inhaber stammt aus der ehemaligen DDR. Kurz vor der Maueröffnung flüchtete Michael Burkow mit seiner Familie in den Westen. Er weiß wie es ist bei null anzufangen. Nicht zuletzt deshalb stellte er kürzlich einen Flüchtling aus Afghanistan ein.

Überhaupt, die Virneburger engagieren sich sehr für die Flüchtlinge im Dorf. So hat ein anderer Bewohner der Talstraße die technischen Voraussetzungen geschaffen, dass in Virneburg an mehreren Stellen freies W-Lan erhältlich ist. Denn der Kontakt mit der Heimat ist für die zwanzig Flüchtlinge im Dorf extrem wichtig. Auch einen bekannten Motorsportjournalisten gibt es in der Talstraße. Wilhelm Hahne stammt aus einer bekannten Rennfahrerfamilie. Doch irgendwann tauschte er das Lenkrad mit dem Stift und begann mit dem Schreiben. Und das tut er bis heute, inzwischen mit dem PC, obwohl er mit 84 Jahren eigentlich schon lange im Rentenalter ist. Er hat bei der Arbeit den schönsten Blick auf die Talstraße und die darüber thronende Burgruine. Und den genießt er mit seiner Frau jeden Tag aufs Neue.