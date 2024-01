Ein namenloser Pfad in Kanzem

Ein Film von Jennifer Lindemann



Kanzem liegt im äußersten Westen des Landes an der unteren Saar. Die Ortschaft ist wie eine Insel von der Saar umschlossen. Die Ortschaft hat rund 670 Einwohner. Der wohl berühmteste Weingutbesitzer des Ortes ist Günther Jauch: Er und seine Frau haben das Weingut Othegraven vor sechs Jahren übernommen. Es befindet sich seit 1805 in Familienbesitz. Günther Jauchs Großmutter war eine geborene Othegraven. Günther Jauch und seine Frau führen das Familienweingut nun in der 7. Generation.