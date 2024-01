Die Schulstraße in Linden

Ein Film von Stefanie Fink



Wer nach Linden in der Westpfalz will, für den geht es erst einmal kurvenreich bergab. Die kleine Gemeinde, deren 1.200 Einwohner sich selbstironisch "Linnemer Gelleriewe" nennen, liegt gut geschützt im Steinalb-Tal am Fuße der Sickinger Höhe.

Besucher der Schulstraße müssen aber gleich wieder steil bergauf. Davon können auch die 27 Schüler ein Lied singen, die die namensgebende Grundschule besuchen. Sonst gibt es über ihr Lehrinstitut, ein gut erhaltenes historisches Sandsteingebäude mit viel Platz und Panorama-Schulhof, aber nur Positives zu sagen. Die jüngeren Kinder lernen in zwei intensiv betreuten Kombiklassen auch von den älteren, und die Lindener sind für die Renovierung der Innenräume unlängst sogar selbst aufgekommen. Dass das Land ihre "Zwergenschule" schließen will, bringt vor allem die Eltern auf die Barrikaden. Saaba Felix vom unteren Ende der Schulstraße kämpft für die Schule, die auch ihr Sohn Emir besucht. In einer Online-Petition hat sie zusammen mit ihren Mitstreitern schon 20.000 Unterschriften gesammelt. Die zweifache Mutter ist zuversichtlich, dass ihr Protest zum Erfolg führt: "Aufgeben ist einfach keine Option!"

In der Schulstraße leben noch weitere Kämpfer. Senior Günter Baque aus dem höchstgelegenen Haus schlägt sich mindestens drei Mal im Jahr mit dem Gras rum, das auf seinem Steilhang wächst. Er kämpft seinen Kampf mit der Motorsense und hat keine Zeit für verzärtelte Bedenken zum Thema Sicherheit. Was will er auch machen, er kann ja schließlich nicht alles zuwachsen lassen. Mit einem Jetlag hat der USA-Fan aus Hausnummer 1 häufig zu kämpfen. Otto Kohlmeyers Tochter lebt schon lang in New York; wenn er Sehnsucht hat nach ihr und den Enkeln, muss er unweigerlich über den großen Teich. Nach dem Rückflug fehlt ihm dann wegen der Zeitverschiebung die Nacht; aber der Mann hat da so seine Tricks. Sein Nachbar schräg gegenüber kämpft dagegen einen nahezu verlorenen Kampf. Der örtliche Musikverein, seit Jahrzehnten fast synonym mit der Familie Leis, findet einfach keinen Nachwuchs mehr. So muss Oliver Leis, dessen Großvater den Verein schon gegründet hatte, mit einer Handvoll Getreuen die musikalischen Fixpunkte im Lindener Jahreskalender bestreiten. Ans Aufhören denkt er deswegen trotzdem nicht. Also, kämpfen können sie, die Bewohner der Schulstraße!